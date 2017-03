Erzgebirger feiern bei Trainerpremiere umjubelten Sieg

Erzgebirge Aue schlägt den Karlsruher SC im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0. Dabei zeigt Coach Domenico Tedesco Mut, den seine Mannschaft belohnt.

Von Thomas Treptow und Sebastian Siebertz

erschienen am 11.03.2017



Aue. Neuer Trainer, neue taktische Aufstellung, neues Glück und neue Hoffnung. Der FC Erzgebirge ist nach dem 1:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC wieder mittendrin im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga, statt hintendran - auch weil Trainer Domenico Tedesco bei seiner Premiere Mut zeigte. Der 31-Jährige, der Pavel Dotchev beerbt hat, stellte in der Abwehr von einer Vierer- auf eine Dreierkette um und spielte statt mit einem Stürmer mit drei Angreifern. Das zahlte sich aus, auch wenn nach fünf Partien ohne Sieg natürlich noch nicht alles wie geschmiert lief. Egal, so geht Abstiegskampf - und dieser sieht nicht schön aus.

Der neue Chef auf der Bank hatte gegenüber dem 2:2 bei Arminia Bielefeld die Anfangsformation auf drei Positionen verändert. Für Clemens Fandrich, Fabio Kaufmann und Adam Susac rückten Mario Kvesic, Calogero Rizzuto und Louis Samson in die Mannschaft. Bei Karlsruhe vertraute Chefcoach Mirko Slomka im Prinzip der Elf, die Hannover 96 mit 2:0 bezwungen hatte. Nur Moritz Stoppelkamp kam für Dennis Kempe ins Team der Badener, deren Fans unmittelbar vor dem Anpfiff unangenehm auffielen. Im KSC-Block wurden Raketen gezündet, Feuerwerkskörper explodierten und dicke Rauchschwaden zogen über das Feld. Das kostet ...

Als sich der Nebel verzogen hatte, entwickelte sich zunächst ein Spiel auf Sparflamme. Beide Mannschaften versuchten, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und Sicherheit zu gewinnen. Trotz des neuen Systems, in dem Samson als verkappter Libero agierte, klappte das Zusammenspiel bei den Auern ganz gut. Und nach und nach pirschten sich die Gastgeber nach vorn. Die erste Halbchance ging dann auch auf das Konto der Hausherren. Pascal Köpke (18.) flankte von rechts und Cebio Soukou rauschte nur knapp am Ball vorbei. Danach prüften Christian Tiffert (29.) mit einem Fernschuss und Köpke (32.) Karlsruhes Torhüter Dirk Orlishausen, ohne ihn dabei vor große Probleme zu stellen.

Das passierte drei Minuten später. Vom Ex-Karlsruher Dimitrij Nazarov schön in Szene gesetzt, drang der Ex-Karlsruher Köpke in den Strafraum ein und ging beim Versuch, Orlishausen zu umspielen, zu Boden. Schiedsrichter Robert Schröder sah ein Foulspiel, pfiff sofort und zeigte auf den Punkt. Nazarov trat an und verwandelte platziert zum umjubelten 1:0. Damit ging es in die Kabine - ein seltenes Glücksgefühl für die Veilchen.

Nach dem Pausentee mussten die Karlsruher zwangsläufig ihr Phlegma ablegen - und sie kamen auch besser ins Spiel. Der KSC drängte die Auer immer weiter in die eigene Hälfte, allerdings ohne die ganz große Torgefahr auszustrahlen. Die FCE-Abwehr kämpfte zudem aufopferungsvoll und gestattete den Gästen wenig. Die beste Chance hatte noch der ehemalige Auer Stefan Mugosa, der in der 70. Minute einen Kopfball knapp neben das Tor von Martin Männel setzte.

Die Auer ihrerseits setzten auf Konter. Tedesco brachte mit Nicky Adler und Clemens Fandrich auch frische Kräfte, um die Offensive anzukurbeln. Allerdings spielten die Auer die Gegenangriffe nicht clever genug aus oder brachten sich mit Fehlpässen selbst aus dem Konzept. Das rächte sich zum Glück nicht mehr. In der turbulenten Schlussphase mit vielen Fouls und Rangeleien, in der Steve Breitkreuz und Fabian Kalig jeweils mit einem Kopfverband spielten, verteidigten die Veilchen das knappe Ergebnis mit dem Glück und Geschick der Tüchtigen und wurden von den Fans gefeiert. Die Hoffnung ist mehr denn je zurück im Lößnitztal.