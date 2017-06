Euro Hockey Club Cup: UHC zieht ins Finale ein

erschienen am 03.06.2017



Die Hockey-Frauen des Uhlenhorster HC sind ins Finale des Euro Hockey Club Cups im niederländischen 's-Hertogenbosch eingezogen. Der deutsche Meister besiegte im Halbfinale den niederländischen Vizemeister AH&BC Amsterdam mit 5:3 (2:2, 0:0) im Penaltyschießen. Erst in der letzten Spielminute hatte Celine Wilde den rettenden Ausgleich per Strafecke (69.) erzielt.

Im Finale treffen die Norddeutschen auf den Sieger des Halbfinals zwischen dem niederländischen Meister HC 's-Hertogenbosch und dem englischen Meister Surbiton HC.