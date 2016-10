Euro Hockey League: UHC Hamburg siegt souverÃ¤n im Auftaktspiel

Euro Hockey League: UHC Hamburg siegt souverän im Auftaktspiel

erschienen am 08.10.2016



Der Uhlenhorster Hockey-Club aus Hamburg hat sein erstes Spiel in der Euro Hockey League in Banbridge (Nordirland) klar gewonnen. Der Achtelfinalist aus dem Vorjahr bezwang SG Amsicora ASD aus Italien deutlich mit 12:1 (5:0).

Neben dem UHC Hamburg sind aus Deutschland auch Rot-Weiß Köln und der Mannheimer HC diese Saison bei der Euro Hockey League dabei.