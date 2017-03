EuroLeague: Bamberg holt in Mailand zehnten Saisonsieg

erschienen am 23.03.2017



Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat in der EuroLeague seinen zehnten Saisonsieg gefeiert und nach zuletzt zwei Niederlagen in Europas Königsklasse wieder ein Erfolgserlebnis verbucht. Die Franken, die keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale haben, gewannen am 28. Spieltag bei Schlusslicht Emporio Armani Mailand 84:76 (50:36). Schon im Hinspiel hatte sich Bamberg mit 106:102 n.V. gegen die Italiener durchgesetzt.

Die Bamberger, die in der Bundesliga zuletzt das Prestigeduell gegen Bayern München verloren hatten (59:67), setzten sich in Mailand frühzeitig ab und bestimmten die Partie weitgehend. Im Schlussviertel kamen die Hausherren noch einmal auf fünf Punkte heran, Bamberg rettete den Vorsprung aber ins Ziel.

Der Franzose Fabien Causeur war mit 17 Punkten bester Bamberger Werfer. Bei Mailand kam der frühere Gießener Ricky Hickman auf 20 Punkte.