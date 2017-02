EuroLeague: Bamberg muss nach Niederlage in Athen zittern

erschienen am 09.02.2017



Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat in der EuroLeague im Kampf um den Viertelfinaleinzug einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri verlor bei Panathinaikos Athen 72:81 (41:42). Mit nur acht Siegen bei jetzt 14 Niederlagen rücken die Play-offs in immer weitere Ferne.

Vor 7900 Zuschauern in Griechenland machte Bamberg im zweiten Viertel zwar aus einem 19:30-Rückstand eine 35:32-Führung, musste die Gastgeber anschließend aber ziehen lassen. Bester Werfer der Bamberger, die schon das Hinspiel verloren hatten (83:84), war Nationalspieler Daniel Theis mit 18 Punkten. Beim 34-maligen griechischen Meister kam Chris Singleton auf 17 Zähler.

Im vierten Spiel in Athen kassierte der Tabellen-Zweite der Bundesliga somit die vierte Niederlage. Nächster Gegner ist am 24. Februar der direkte Konkurrent Zalgiris Kaunas aus Litauen.