EuroLeague: Bamberger Heimsieg gegen Barcelona

erschienen am 05.01.2017



Basketball-Meister Brose Bamberg ist in der EuroLeague weiter auf Erfolgskurs. Die Franken gewannen zum Auftakt der Rückrunde gegen den FC Barcelona vor 6150 Zuschauern souverän mit 85:65 (40:31), nachdem sie das Hinspiel im Oktober mit 74:78 verloren hatten. Mit nunmehr sieben Siegen bei neun Niederlagen haben die Bamberger weiterhin alle Chancen auf den Einzug in die Play-offs.

Seit Dezember 2007 standen sich Bamberg und Barcelona auf europäischer Ebene achtmal gegenüber, die Bilanz spricht mit 6:2 eindeutig zugunsten der Katalanen. Am Donnerstag war das spanische Starensemble allerdings chancenlos. Darius Miller und Janis Strelnieks waren mit jeweils 20 Punkten die besten Bamberger Werfer. Für Barcelona erzielte Tyrese Rice 19 Punkte.