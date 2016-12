Europa League: Finale 2018 in Lyon

erschienen am 09.12.2016



Das Finale der Europa League 2018 findet im französischen Lyon statt. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA nach der Sitzung des Exekutiv-Komitees in Nyon/Schweiz bekannt. Das Stadion Parc OL mit 59.000 Zuschauern war erst im Januar dieses Jahres eröffnet worden. 2017 wird das Endspiel der Europa League in Stockholm ausgetragen.