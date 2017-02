Europa League: Gelb-Rot für Rüdiger bei Roms Achtelfinaleinzug

erschienen am 23.02.2017



Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist beim Einzug des AS Rom ins Achtelfinale der Europa League zur tragischen Figur der Italiener geworden. Bei der letztlich bedeutungslosen 0:1 (0:1)-Heimpleite der Römer im Zwischenrunden-Rückspiel gegen den FC Villarreal (Hinspiel: 4:0) flog der erst nach der Pause eingewechselte Ex-Stuttgarter neun Minuten vor Abpfiff wegen wiederholten Foulspiels vom Platz und wird seinem Team damit in der Runde der besten 16 fehlen.

Wie Rom sowie Bundesligist Schalke 04 und Englands Rekordmeister Manchester schon am Mittwoch erreichte am Donnerstag auch der deutsche Ex-Nationalspieler Andreas Beck mit Besiktas Istanbul die nächste Runde: Die Türken gewannen gegen Hapoel Beer Sheva nach dem 3:1-Sieg in Israel auch das Rückspiel auf eigenem Platz 2:1 (1:0).

Zu den prominentesten Zwischenrunden-Gewinnern neben ManUnited gehört der frühere Europapokal- und Champions-League-Sieger Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister setzte sich gegen Borussia Dortmunds Champions-League-Vorrundengegner Legia Warschau auch ohne Ex-Nationalspieler Heiko Westermann nach einer Nullnummer im Hinspiel mit 1:0 (0:0) durch. Ausgesprochen glücklich durch einen Treffer in der Nachspielzeit qualifizierte sich der belgische Vertreter RSC Anderlecht bei Zenit St. Petersburg nach seinem 2:0-Hinspielerfolg trotz seiner 1:3 (0:1)-Niederlage für das Achtelfinale.

In der Lostrommel für die Runde der letzten 16 liegt auch die Kugel der Überraschungsmannschaft von Zyperns Topteam APOEL Nikosia nach einem unerwartet klaren 2:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao (Hinspiel: 2:3). Außerdem zog Olympiakos Piräus (0:0 und 3:0 gegen Osmanlispor FK) ins Achtelfinale ein, das bereits am Mittwoch auch FK Krasnodar erreicht hatte.