Europa League: ManU remis in Rostow - Rom unterliegt in Lyon

erschienen am 09.03.2017



Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League trotz einer glanzlosen Vorstellung eine solide Ausgangsposition erarbeitet. Ohne den angeschlagenen Weltmeister Bastian Schweinsteiger kam das Team von Starcoach José Mourinho beim FK Rostow in Russland zu einem 1:1 (1:0). Vor dem Aus steht dagegen der AS Rom, der ohne den gesperrten Nationalspieler Antonio Rüdiger 2:4 (2:1) bei Olympique Lyon verlor.

Bei Manchester war Schweinsteiger genauso wie Kapitän Wayne Rooney nicht mit an den Don gereist. Der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan (35.) brachte die Gäste auf Vorarbeit von Superstar Zlatan Ibrahimovic zunächst zwar in Führung. Alexander Bucharow (53.) glich allerdings noch für die Platzherren aus.

Die Römer hatten in einem turbulenten Spiel nach Lyons Führungstreffer durch Mouctar Diakhaby (8.) zunächst durch Mohamed Salah (20.) und Federico Fazio (33.) zurückgeschlagen. Doch Corentin Tolisso (47.), Nabil Fekir (74.) und Alexandre Lacazette (90.+2) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber erneut. Verteidiger Rüdiger fehlte den Gästen aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Zwischenrunden-Rückspiel gegen den FC Villarreal.

Der türkische Meister Besiktas Istanbul kam bei Olympiakos Piräus immerhin zu einem 1:1 (1:1), wobei Ex-Nationalspieler Andreas Beck 90 Minuten auf der Bank saß. Der frühere Europapokal- und Champions-League-Sieger Ajax Amsterdam unterlag mit dem Ex-Gladbacher Amin Younes in der Startelf und ohne Ex-Nationalspieler Heiko Westermann beim FC Kopenhagen 1:2 (1:1).

Für das Viertelfinale planen kann der KRC Genk, der im belgischen Duell bei der KAA Gent mit 5:2 (4:1) siegte. Der RSC Anderlecht siegte bei APOEL Nikosia mit 1:0 (1:0), Celta Vigo bezwang den FK Krasnodar mit 2:1 (0:0).