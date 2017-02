Europa League: Rom und Manchester vor Einzug ins Achtelfinale

erschienen am 16.02.2017



Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger steht mit AS Rom ebenso vor dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League wie Weltmeister Bastian Schweinsteiger mit Manchester United. Rom feierte beim spanischen Vertreter FC Villarreal dank eines Hattricks des ehemaligen Wolfsburgers Edin Dzeko einen 4:0 (1:0)-Sieg. Englands Rekordmeister Manchester besiegte den zehnmaligen französischen Champion AS Saint-Étienne im heimischen Old Trafford 3:0 (1:0).

Superstar Zlatan Ibrahimović bescherte United ebenfalls mit einem Dreierpack (15., 75., 88., Foulelfmeter) den Sieg. Schweinsteiger war von Teammanager José Mourinho zwar in den Kader berufen worden, wurde allerdings nicht eingewechselt. Für Rom traf neben Dzeko (65., 79., 86.) der Brasilianer Emerson (32.) gegen den Halbfinalisten des Vorjahres. Rüdiger stand in der Startelf und spielte bis zur 71. Minute.

Dem dreimaligen Europapokalsieger Tottenham Hotspur droht derweils bereits das Aus in der Zwischenrunde. Der Champions-League-Absteiger aus London verlor das Hinspiel beim belgischen Außenseiter KAA Gent mit 0:1 (0:0). Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam kam beim polnischen Meister Legia Warschau nicht über ein 0:0 hinaus.

Beste Aussichten auf das Achtelfinale haben dagegen der französische Vizemeister Olympique Lyon nach dem 4:1 (2:0) bei AZ Alkmaar und der russische Vizemeister FK Rostow nach dem 4:0 (3:0) gegen Sparta Prag. Auch der dänische Meister FC Kopenhagen mit dem früheren Kölner Trainer Stale Solbakken kann nach dem 2:1 (1:0) beim bulgarischen Serienchampion Ludogorez Rasgrad für die nächste Runde planen.