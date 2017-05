Europa League: Younes in der Ajax-Startelf

erschienen am 24.05.2017



Der künftige deutsche Fußball-Nationalspieler Amin Younes steht beim Europa-League-Finale in Solna/Schweden wie erwartet in der Startelf des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam. Der 23-Jährige, der von Bundestrainer Joachim Löw für den Confed Cup in Russland nominiert worden war, will mit Ajax den ersten europäischen Titel seit 22 Jahren gewinnen. Der Ex-Schalker Heiko Westermann sitzt zunächst nur auf der Bank.

Beim Gegner Manchester United beginnt der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan wie Younes bei Amsterdam auf der linken offensiven Seite. Im wichtigsten Spiel der Saison muss ManU auf seinen schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic (Kreuzbandriss) verzichten.