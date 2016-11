Europameister Fäth 2018 zu den Rhein-Neckar Löwen

erschienen am 30.11.2016



Handball-Europameister Steffen Fäth (26) wechselt im Sommer 2018 innerhalb der Bundesliga von den Füchsen Berlin zu den Rhein-Neckar Löwen. Der Rückraumspieler hat beim deutschen Meister einen Dreijahresvertrag bis 2021 unterschrieben. "Wir haben die Entwicklung von Steffen in den letzten Jahren genau verfolgt und sind stolz, dass er sich für die Rhein-Neckar Löwen entschieden hat", sagte deren Sportlicher Leiter Oliver Roggisch.

Fäth, der mit der Nationalmannschaft Anfang des Jahres überraschend EM-Gold und bei Olympia in Rio Bronze gewonnen hatte, spielte von 2008 bis 2010 für die Löwen, ehe er über den VfL Gummersbach und die HSG Wetzlar vor dieser Saison zu den Füchsen nach Berlin gewechselt war.

"Mein Entscheidung, Berlin nach dem Ende meines Vertrages zu verlassen, hat aber auch persönliche Gründe, da es in meiner Familie einen schweren Krankheitsfall gibt, und ich bei den Löwen so wieder näher an meiner Heimat und bei meiner Familie sein kann", sagte der Nationalspieler.