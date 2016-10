Europameister Wolff: Neue Regel "unglaublich unattraktiv"

erschienen am 14.10.2016



Handball-Europameister Andreas Wolff ist unzufrieden damit, dass Gegner wie zuletzt in der Bundesliga der Bergische HC im Angriff entsprechend den neuen Regeln fast permanent mit sieben Feldspielern agieren. "Es ist unglaublich unattraktiv f√ľr die Zuschauer. Es sollte nicht Sinn dieses Spiels sein, st√§ndig W√ľrfe auf ein leeres Tor zu bekommen", sagte der Torh√ľter des THW Kiel in einem Sky-Interview.

Mit drei W√ľrfen in ein verlassenes Geh√§use hatte der Schlussmann beim 31:25-Erfolg des Rekordmeisters in K√∂ln seine ersten Bundesligatore erzielt. Insgesamt waren die G√§ste auf diese Weise elfmal erfolgreich.