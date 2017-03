Eurosport überträgt mögliches Schweinsteiger-Debüt am Samstag in Chicago

erschienen am 29.03.2017



Das mögliche Debüt von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Trikot von Chicago Fire wird am kommenden Samstag (1. April) ab 21.00 Uhr MESZ von Eurosport 1 live übertragen. Chicago trifft in der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS) auf Montreal Impact. Das gab Eurosport am Mittwoch bekannt.

Am Mittwochabend (22.00 Uhr MESZ) wird der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler von Chicago offiziell präsentiert. Die Vorstellung überträgt Eurosport im kostenlosen Livestream auf eurosport.de und auf der Eurosport Facebook-Seite. Um 18.00 Uhr MESZ absolviert der ehemalige Nationalmannschaftskapitän sein erstes Training bei Fire.