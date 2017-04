Ex-BVB-Kapitän Kehl glaubt an Dortmunder Pokalsieg bei den Bayern

erschienen am 25.04.2017



Sebastian Kehl glaubt im Halbfinale des DFB-Pokals zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) ganz fest an seine ehemalige Mannschaft. "Beiden Teams hat das Ausscheiden in der Champions League weh getan. Dieses Pokalhalbfinale hat auch deshalb eine besondere Brisanz, wobei ich glaube, dass die Bayern unter einem größeren Druck stehen, ins Finale einziehen zu müssen. Die Dortmunder werden durch das Erfolgserlebnis in Gladbach und das Aufarbeiten der Geschehnisse der letzten Tage neue Kräfte freisetzen", sagte der langjährige BVB-Kapitän im Gespräch mit der Rheinischen Post (Mittwochausgabe).

Der 31-malige Nationalspieler erwartet "ein sehr intensives Spiel", in dem am Ende Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden. Dass sein Ex-Klub noch einmal wie Anfang April gegen den Rekordmeister unter die Räder kommt, befürchtet Kehl nicht: "Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass es ein solches klares 4:1 wie in der Liga für die Bayern geben wird."