Ex-Bayer-Trainer Schmidt wechselt nach China

erschienen am 10.06.2017



Bayer Leverkusens früherer Trainer Roger Schmidt wechselt nach China. Wie der Fußball-Erstligist Beijing Guoan am Samstag mitteilte, unterschrieb der 50-Jährige in der chinesischen Hauptstadt einen Zweieinhalbjahresvertrag. Am 1. Juli wird Schmidt seinen Dienst antreten. Anfang Juni war der bisherige Coach José Manuel González beim derzeitigen Siebten der chinesischen Super League zurückgetreten.

"Roger Schmidt ist ein hervorstechendes Beispiel für aufstrebende deutsche Trainer. Für seinen Pressing-Stil, den er bei Red Bull Salzburg und Bayer Leverkusen hat spielen lassen, bekam er weltweite Anerkennung", schrieb der Verein in einem Statement.

Schmidt war im März nach drei Jahren in Leverkusen entlassen worden, nachdem der Verein in der Bundesliga in Abstiegsgefahr geraten war. Bei Beijing Guoan trifft er auf den brasilianischen Mittelfeldregisseur Renato Augusto, früher ebenfalls in Leverkusen unter Vertrag, sowie Ex-Galatasaray-Stürmer Burak Yilmaz und Jonatan Soriano, der im Winter von Red Bull Salzburg gekommen war.