Ex-Bayern-Profi Timoschtschuk beendet Karriere

04.05.2016

freiepresse.de

Fußball

(SID)

Götze als Vorbild: Deutsche U17 startet als Mitfavorit in die EM

Mit Mario Götze und Shkodran Mustafi als große Vorbilder starten die deutschen U17-Junioren am Donnerstag in die EM in Aserbaidschan. Erklärtes Ziel vor ... weiterlesen