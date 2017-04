Ex-Bremer Arnautovic will nicht mehr in Klagenfurt spielen

erschienen am 19.04.2017



Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic will künftig keine Länderspiele mehr in der südösterreichischen Stadt Klagenfurt absolvieren. "Wenn ich ehrlich bin: In diesem Stadion, vor diesen Fans würde ich nicht mehr spielen wollen", sagte der ehemalige Bremer dem in Österreich erscheinenden Sportmagazin.

Für Arnautovic, der in der englischen Premier League für Stoke City spielt, ist das Publikum in der Landeshauptstadt von Kärnten untragbar: "Man muss schon sagen, das ist nur in Klagenfurt passiert, nirgendwo sonst. Und für diese Menschen empfinde ich keinen Respekt. Es gehört sich einfach nicht, den eigenen Landsmann auszupfeifen. Wie schaut das vor dem Gegner aus?"

Der 28 Jahre alte Stürmer war bei den Länderspielen gegen Finnland (2012, 3:1) und Uruguay (2014, 1:1) in Klagenfurt vom Publikum gnadenlos ausgepfiffen worden, was er offensichtlich bis heute nicht vergessen hat.