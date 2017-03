Ex-Bundesliga-Profi Hey wird Trainer in Ruanda

erschienen am 07.03.2017



Der ehemalige Bundesliga-Profi Antoine Hey ist neuer Fußball-Nationaltrainer Ruandas. Der 46-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilte Ruandas Verband FERWAFA am Dienstag mit. Hey soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden.

"Wir glauben, dass wir eine gute Wahl getroffen haben. Besonders wenn man bedenkt, dass wir eine Partnerschaft mit Deutschland haben", sagte Verbandspräsident Vincent Nzamwita. In der Bundesliga lief Hey für Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 auf.