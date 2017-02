Ex-Europameister Zwiebler auf Weg zum zehnten DM-Titel

erschienen am 04.02.2017



Der ehemalige Badminton-Europameister Marc Zwiebler (Bischmisheim) ist nur noch einen Sieg von seinem zehnten deutschen Meistertitel entfernt. Der hohe Turnierfavorit ließ am Samstag in der Vorschlussrunde Alexander Roovers (Mülheim) beim 21:9, 21:16 keine Chance. Zwieblers Gegner im Finale am Sonntag ist Fabian Roth (Refrath). Bei den Frauen stehen sich Luise Heim (Beuel) und Fabienne Deprez (Gifhorn) im Endspiel gegenüber.

Beendet war das Comeback des siebenmaligen Einzel-Meisters Björn Joppien (Langenfeld) am Samstag bereits im Viertelfinale der Mixed-Konkurrenz. Der 36-Jährige, der seine Karriere 2010 aus gesundheitlichen Gründen beendet hatte, scheiterte gemeinsam mit seiner Partnerin Deprez an Nikolaj Persson und Kilasu Ostermeyer (Trittau) mit zweimal 20:22.