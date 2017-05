Ex-Gladbacher Daems beendet Karriere

erschienen am 11.05.2017



Der langjährige Bundesliga-Profi Filip Daems hat im Alter von 38 Jahren seine aktive Karriere beendet. Der Belgier hatte von 2005 bis 2015 für Borussia Mönchengladbach gespielt, zuletzt als Kapitän. In den vergangenen zwei Saisons trug er das Trikot des KVC Westerlo, mit dem er in der abgelaufenen Spielzeit den Abstieg in die zweite belgische Liga nicht verhindern konnte.