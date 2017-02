Ex-HSV-Profi McGhee bei Motherwell entlassen

erschienen am 28.02.2017



Der schottische Fußball-Erstligist FC Motherwell hat den früheren Bundesliga-Profi des Hamburger SV, Mark McGhee, als Teammanager entlassen. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt.

Motherwell hatte zuvor lediglich zwei der letzten 13 Ligaspiele gewonnen und liegt derzeit auf dem zehnten und drittletzten Rang. Am Samstag hatte das Team unter McGhee noch mit 1:5 gegen den FC Dundee verloren.

McGhee stand in der Saison 1984/1985 als Spieler beim HSV in der Bundesliga unter Vertrag und erzielte in 30 Spielen sieben Tore. Als Teammanager war er vorher unter anderem bei Leicester City und dem FC Aberdeen tätig gewesen. Seit 2013 ist McGhee zudem Co-Trainer der schottischen Nationalmannschaft.