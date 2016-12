Ex-NFL-Spieler McKnight in New Orleans erschossen

erschienen am 02.12.2016



Der ehemalige NFL-Spieler Joe McKnight (28) ist am Donnerstag in einem Vorort von New Orleans getötet worden. Wie die Zeitung "The Times Picayune" berichtet, wurde der Footballer nach einer Auseinandersetzung auf offener Straße erschossen.

"Ruhe in Frieden, Joe McKnight. Unsere Gedanken und unser Beileid sind mit seinen Lieben", schrieben die New York Jets bei Twitter. McKnight spielte vier Jahre in der NFL für die Jets und die Kansas City Chiefs.