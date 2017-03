Ex-Nationalspieler Kuranyi beendet Fußball-Karriere

erschienen am 24.03.2017



Kevin Kuranyi hat seine Fußball-Karriere beendet. Das bestätigte der 35-Jährige dem TV-Sender Sky Sport News HD. Der langjährige Nationalspieler bestritt 52 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 19 Tore. Sein größter Erfolg mit der Nationalmannschaft war der Vize-Europameistertitel 2008.

Die Entscheidung sei ihm schwergefallen, schrieb Kuranyi auf seiner Website. Nach seinem Abschied von 1899 Hoffenheim im vergangenen Sommer habe es "die eine oder andere Möglichkeit und Verhandlung" gegeben. Am Ende habe sich aber alles zerschlagen.

"Und die finanziell verlockenden Angebote aus Russland, Brasilien, Katar, China usw. kamen für mich kategorisch nicht in Betracht", so Kuranyi weiter. Er habe "nicht allzu weit weg von seiner Familie" in Stuttgart gehen wollen.

Seit 2001 absolvierte Kuranyi 275 Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart, Schalke 04 und Hoffenheim. In dieser Zeit traf er 111-mal. Zudem spielte der gebürtige Brasilianer von 2010 bis 2015 in Russland bei Dynamo Moskau. Zuletzt stand Kuranyi bis Sommer 2016 in Hoffenheim unter Vertrag, seitdem war er vereinslos. "Ich möchte mir mehr Zeit für die Familie nehmen", begründete Kuranyi seinen Schritt.