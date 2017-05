Ex-Nationalspieler Wucherer soll RheinStars in die BBL führen

erschienen am 31.05.2017



Basketball-Zweitligist RheinStars Köln hat den früheren Nationalspieler Denis Wucherer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Wucherer soll die Kölner in die Basketball Bundesliga (BBL) führen. "Wir freuen uns sehr, dass sich mit Denis einer der begehrtesten deutschen Trainer für unser Projekt Bundesliga entschieden hat und wir gemeinsam das große Ziel angreifen können", sagte Manager Stephan Baeck.

Der 44-Jährige erhält zunächst einen Einjahresvertrag. Sollte der Aufstieg bereits in der kommenden Saison gelingen, verlängert sich der Vertrag automatisch um zwei Jahre. "Vielleicht ist es in Köln sogar noch eine größere Herausforderung als in Gießen vor vier Jahren. Ich sehe das Potenzial, aus einer Großstadt heraus mit den RheinStars einen guten Platz in der BBL zu finden und sich dort zu etablieren", so Wucherer.

Für den Vize-Europameister von 2005 ist es nach vier Jahren bei den Giessen 46ers die zweite Station als Headcoach im Profibereich. Seit kurzem ist Wucherer zudem Experte auf telekombasketball.de. Wucherer hatte die 2013 abgestiegenen 46ers binnen zwei Spielzeiten zurück in die Eliteklasse geführt.