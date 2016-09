Ex-Tennis-Star Hewitt muss wegen Vergewaltigung ins GefÃ¤ngnis

Ex-Tennis-Star Hewitt muss wegen Vergewaltigung ins Gefängnis

erschienen am 12.09.2016



Der ehemalige Tennis-Star und Davis-Cup-Sieger Bob Hewitt muss wegen Vergewaltigung endgültig für sechs Jahre in Südafrika ins Gefängnis. Die Anwälte des 76-Jährigen scheiterten am Montag mit ihrer letzten Berufung für eine niedrigere Haftstrafe vor dem höchsten Gericht, wie lokale Medien berichteten.

Hewitt war bereits im März 2015 wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung Minderjähriger verurteilt worden. Der in Australien geborene Südafrikaner war damals für schuldig befunden worden, als Tennis-Trainer in den 1980er und 90er Jahren in zwei Fällen junge Mädchen während Privatstunden vergewaltigt zu haben. Zudem wurde er der sexuellen Belästigung einer 12-Jährigen schuldig gesprochen.

Bob Hewitt hat sowohl im Doppel als auch im Mixed alle vier Grand Slams gewonnen, insgesamt feierte er 15 Triumphe. 1992 wurde er in die Hall of Fame des Tennis aufgenommen - und 2012 nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe wieder gestrichen. Sein größter Erfolg war der Davis-Cup-Sieg 1974 mit Südafrika. Indien war damals aus Protest gegen die Apartheid nicht zum Finale angetreten.