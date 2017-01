Ex-Tennisspieler wegen Spielmanipulation sieben Jahre gesperrt

erschienen am 10.01.2017



Der ehemalige australische Tennisprofi Nick Lindahl ist wegen Spielmanipulation für sieben Jahre gesperrt worden. Das teilte die mit den Untersuchungen beauftragte Tennis Integrety Unit (TIU) am Dienstag mit. Zusätzlich muss der in Schweden geborene Lindahl 35.000 US-Dollar (33.000 Euro) Strafe zahlen.

"Obwohl Lindahl seine Karriere bereits 2013 beendet hat, hindert ihn das heutige Urteil daran, in den sieben Jahren seiner Sperre wieder professionell Tennis zu spielen", hieß es im Statement der TIU.

Der 28 Jahre alte Lindahl, dessen höchste Weltranglistenplatzierung 2010 Rang 187 war, wurde für schuldig befunden, ein bestimmtes Ergebnis bei einem unterklassigen Turnier in Australien 2013 absichtlich herbeigeführt und anschließend nicht mit der TIU kooperiert zu haben.