Ex-Weltfußballerin Keßler steigt als Beraterin bei der UEFA ein

erschienen am 06.03.2017



Die mittlerweile zurückgetretene Ex-Weltfußballerin Nadine Keßler (28) arbeitet ab sofort bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Die Europameisterin fungiert in Nyon als Frauenfußballberaterin. Dabei kümmert Keßler sich um die "Überwachung der Entwicklung des Frauenfußballs" und soll selbst "einen Teil zur Entwicklung der Frauenwettbewerbe beisteuern", hieß es in einer Mitteilung der UEFA.

Gleichzeitig will die frühere Mittelfeldspielerin "aber auch dabei helfen, den Frauenfußball in allen Ecken Europas weiterzuentwickeln". Die 29-malige Nationalspielerin hatte nach langwierigen Knieproblemen im vergangenen April ihre aktive Laufbahn frühzeitig beenden müssen.

Auch der frühere serbische Nationalspieler Dejan Stanković erhält einen Job bei der UEFA. Der 38-Jährige, der unter anderem 2010 mit Inter Mailand die Champions League gewann, übernimmt den Posten als Fußballentwicklungsberater.