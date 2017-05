26.12.2016

freiepresse.de

Sport-Mix

(PIXATHLON/SID)

Handball: Ex-Bundesligist HSV Hamburg mit Rekordspiel in der 3. Liga

Handballparty in Hamburg: Der frühere Spitzenklub HSV Hamburg hat am Zweiten Weihnachtsfeiertag für ein Rekordspiel in der 3. Liga gesorgt. 8555 Fans ... weiterlesen