FA klagt Manchester United an

erschienen am 14.03.2017



Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United drohen nach dem Aus im FA-Cup-Viertelfinale beim FC Chelsea (0:1) sportrechtliche Konsequenzen. Der englische Verband FA klagte den Verein am Dienstag offiziell an. Grund sei ein Fehlverhalten der Spieler der Red Devils, welches der Klub nicht unterbunden habe. Bis Freitag um 19.00 Uhr hat Manchester Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

In der 35. Minute der Partie hatte Manchesters Mittelfeldspieler Ander Herrera wegen eines Fouls an Chelsea-Star Eden Hazard Gelb-Rot gesehen, nachdem Schiedsrichter Michael Oliver bei Kapitän Chris Smalling kurz zuvor den rohen Umgang mit Hazard moniert hatte. Nach dem Platzverweis hatten Spieler der Gäste heftig protestiert und mit Nachdruck auf Oliver eingeredet.

Fernsehbilder zeigten zudem einen vermeintlichen Tritt von Verteidiger Marcos Rojo gegen Hazards Brust im zweiten Durchgang. Da Oliver nach der Partie jedoch angab, die Situation gesehen und bewertet zu haben, droht dem Argentinier keine Sperre.