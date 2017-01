FC Bayern: Co-Trainer Clement zu Gesprächen in Swansea

erschienen am 02.01.2017



Trainer Carlo Ancelotti wird beim FC Bayern wohl bald ohne seinen Assistenten Paul Clement auskommen müssen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag bestätigte, hat der 44 Jahre alte Engländer darum gebeten, Gespräche über den Posten des Cheftrainers beim Premier-League-Klub Swansea City führen zu dürfen. Ancelotti und der Vorstand haben dem Wunsch entsprochen. Clement wird daher am Dienstag auch nicht mit ins Trainingslager der Münchner nach Katar reisen.

Der walisische Klub ist derzeit mit lediglich zwölf Punkten aus 19 Spielen 20. und damit Tabellenletzter der Premier League. Die "Schwäne" hatten sich gerade erst vom Amerikaner Bob Bradley getrennt, nachdem sie die Saison mit dem Italiener Francesco Guidolin begonnen hatten.

In Clement würde Ancelotti einen wichtigen Mann ziehen lassen. Der Engländer arbeitete bereits beim FC Chelsea, bei Paris St. Germain sowie bei Real Madrid mit dem 57 Jahre alten Italiener. Bei den Bayern sind Ancelottis weitere Assistenten dessen Sohn Davide sowie Hermann Gerland.

Clements bisherige Erfahrung als Cheftrainer ist allerdings nicht die beste. 2015 übernahm er den Posten beim englischen Zweitligisten Derby County, wurde dort allerdings bereits nach acht Monaten wieder entlassen.