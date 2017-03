FC Bayern: Coman soll bleiben

erschienen am 17.03.2017



Bayern München plant auch weiter mit Jungstar Kingsley Coman. "Er hat viele Probleme gehabt. Jetzt ist er fit und in guter Verfassung. Die Idee ist, dass er nächste Saison hier bleibt", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte den 20 Jahre alten Franzosen 2015 von Juventus Turin ausgeliehen und besitzt eine Kaufoption. Die soll bei 21 Millionen Euro liegen. Bis April müssen die Bayern eine Entscheidung treffen.