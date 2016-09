FC Bayern: Hummels "bereit" fÃ¼r AtlÃ©tico

FC Bayern: Hummels "bereit" für Atlético

erschienen am 27.09.2016



Fußball-Rekordmeister Bayern München kann im Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Atlético Madrid auf Mats Hummels zurückgreifen. Der Innenverteidiger habe seine Knieprobleme aus dem Hamburg-Spiel auskuriert, sagte Trainer Carlo Ancelotti am Dienstagabend bei der Pressekonferenz in Madrid, "er hat gut trainiert, er ist bereit".

Ancelotti fehlen im Duell mit dem Vorjahresfinalisten einzig Holger Badstuber und Douglas Costa, die nach Verletzungen noch nicht wieder fit sind. Der Coach nahm 21 Profis mit in die spanische Hauptstadt. Costa werde nach überstandener Muskelverletzung am Mittwoch erste Tests absolvieren und dann wohl mit individuellem Training beginnen, sagte Ancelotti: "Wir werden alles tun, damit er nach der Länderspielpause wieder dabei ist."