FC Bayern: Müller am Daumen operiert - Trainingsauftakt wohl ohne Neuer und Martínez

erschienen am 06.06.2017



Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat sich wegen einer Verletzung aus der abgelaufenen Saison an der rechten Hand operieren lassen. Der Eingriff wurde am Daumen vorgenommen, teilte Rekordmeister Bayern München auf seiner Homepage mit. Der Trainingsauftakt am 1. Juli findet derweil offenbar ohne Torhüter Manuel Neuer und Innenverteidiger Javi Martínez statt.

Die Schulterverletzung des 28 Jahre alten spanischen Nationalspielers soll nach kicker-Informationen "schwerer als angenommen" sein. Auch Neuer werde nach seinem Fußbruch zum Beginn der Vorbereitung für die kommende Saison 2017/18 angeblich noch nicht voll ins Training einsteigen können.

Müller, der erst einmal eine Schiene tragen muss, sei dagegen am 1. Juli wieder einsatzbereit, hieß es vom FC Bayern. Für den 31-jährigen Neuer stünde zunächst erst einmal Einzel- und Aufbautraining auf dem Plan, schrieb der kicker. "Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ich zum Trainingsstart für die neue Saison wieder dabei bin", hatte der 31-Jährige im Mai gesagt - allerdings vorbehaltlich geplanter Kontrollaufnahmen des betroffenen Mittelfußes.

Ähnlich wie Martínez werde auch der wahrscheinliche künftige Kapitän des FC Bayern die Asien-Reise (16. bis 28. Juli) mit einigen hochkarätigen Testspielen versäumen. Diese käme für beide "zu früh", wie der kicker berichtete. Bei Martínez hoffe den Klub auf eine Rückkehr in fittem Zustand zum Saisonauftakt im August.

Martínez hatte sich im Mai bei einer Bergwanderung in Spanien einen Bruch des linken Schlüsselbeins zugezogen und war danach in München operiert worden. Neuer hatte dem Fußbruch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid erlitten.

Auch die Torhüter zwei und drei des FC Bayern, Sven Ulreich (Ellbogenverletzung) und Youngster Christian Früchtl (Syndesmose), sind aktuell verletzt und zum Trainingsbeginn womöglich noch nicht fit.