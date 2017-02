FC Bayern: Startelf ohne Müller - Thiago beginnt

erschienen am 15.02.2017



Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti verzichtet am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Arsenal in der Startelf auf den zuletzt formschwachen Weltmeister Thomas Müller. In der Mittelfeldzentrale hinter Torjäger Robert Lewandowski beginnt wie erwartet Thiago. Auf den Außenbahnen sind Arjen Robben und Douglas Costa erste Wahl.

Die Viererkette vor Torwart Manuel Neuer bilden Kapitän Philipp Lahm, Mats Hummels, Javi Martínez und David Alaba. Auf der Doppelsechs kommen Xabi Alonso und Arturo Vidal zum Einsatz. Bei Arsenal beginnen die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi. - Die Aufstellung der Bayern:

Neuer - Lahm, Hummels, Martínez, Alaba - Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Costa - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti