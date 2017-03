FC Bayern: Talent Friedl erhält Profivertrag bis 2021

03.01.2017

freiepresse.de

1. Bundesliga

(PIXATHLON/SID-IMAGES)

FC Bayern: Ohne Boateng und Clement ins Trainingslager

Der FC Bayern München ist am Dienstagvormittag mit knapp einstündiger Verspätung in sein nicht unumstrittenes Trainingslager in Katar aufgebrochen. Nicht ... weiterlesen