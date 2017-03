FC Bayern beginnt ohne Müller - Özil beim FC Arsenal im Kader

erschienen am 07.03.2017



Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti verzichtet am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Arsenal in der Startelf wiederum auf Weltmeister Thomas Müller. Der 27-Jährige hatte bereits beim 5:1 im Hinspiel zunächst auf der Bank gesessen. Überraschend im Kader der Gunners steht Mesut Özil, auf den Trainer Arséne Wenger eigentlich verzichten wollte.

In der Mittelfeldzentrale des FC Bayern hinter Torjäger Robert Lewandowski beginnt wie erwartet Thiago. Auf den Außenbahnen sind Arjen Robben und Franck Ribéry erste Wahl. Als rechten Außenverteidiger bietet Ancelotti wie angekündigt Rafinha als Ersatz für den gesperrten Kapitän Philipp Lahm auf.

Die Viererkette vor Torwart Manuel Neuer komplettieren Mats Hummels, Javi Martínez und David Alaba. Auf der Doppelsechs kommen Xabi Alonso und Arturo Vidal zum Einsatz. Beim FC Arsenal steht Verteidiger Shkodran Mustafi als einziger deutscher Nationalspieler in der Startformation.

München: Neuer - Rafinha, Hummels, Martínez, Alaba - Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti