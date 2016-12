FC Bayern gegen Atlético ohne Boateng

erschienen am 05.12.2016



Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im abschließenden Gruppenspiel der Champions League gegen Atlético Madrid am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) auf Abwehrchef Jerome Boateng verzichten. Der Weltmeister habe leichte Schulterprobleme und werde deshalb nicht auflaufen, sagte Trainer Carlo Ancelotti am Montag.

Neben Boateng fallen nur die verletzten Kingsley Coman und Julian Green aus. Der zuletzt angeschlagene Xabi Alonso und Holger Badstuber (erkrankt) sind wieder dabei.

Das Spiel hat nurmehr statistischen Wert. Die Bayern stehen hinter Gruppensieger Atlético als Zweiter fest und sind damit bereits für das Achtelfinale qualifiziert.