FC Bayern gegen Eindhoven wieder mit Lewandowski

erschienen am 19.10.2016



Trainer Carlo Ancelotti von Fußball-Rekordmeister Bayern München setzt im Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven (20.45 Uhr/ZDF und Sky) von Beginn an auf Stürmerstar Robert Lewandowski. Der polnische Nationalspieler ersetzt in der Offensivreihe Kingsley Coman.

Weitere Änderungen nahm Ancelotti nach dem enttäuschenden 2:2 bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga nicht vor. Es müsse sich die Einstellung ändern, nicht die Aufstellung, hatte der Italiener zuvor betont. - Die Münchner Mannschaftsaufstellung: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Alonso - Kimmich, Thiago - Müller, Lewandowski, Robben. - Trainer: Ancelotti