FC Bayern ohne Lahm, MÃ¼ller und Alaba

FC Bayern ohne Lahm, Müller und Alaba

erschienen am 16.09.2016



Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im bayerischen Derby gegen den FC Ingolstadt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Kapitän Philipp Lahm, Thomas Müller und David Alaba verzichten. Das Trio leidet an einem Magen-Darm-Virus. "Sie können nicht spielen", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag.

Dagegen stehen Abwehrchef Jerome Boateng und Superstar Arjen Robben nach überstandenen Verletzungen wieder zur Verfügung. "Sie haben diese Woche sehr gut trainiert und sind beide auf der Bank", sagte Ancelotti. Auch Nationalspieler Mats Hummels steht nach seiner leichten Gehirnerschütterung und zwei Tagen Trainingspause bereit.

Ancelotti verriet außerdem, dass "Torjäger" Joshua Kimmich ebenso in der Startelf stehen wird wie der genesene Kingsley Coman. "Kingsley hat gut trainiert, er ist bereit zu spielen, er beginnt", sagte der Italiener.