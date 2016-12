FC Bayern stoppt Bayreuth, Bamberg und Ulm weiter ungeschlagen

erschienen am 04.12.2016



Bayern München hat den Siegeszug von medi Bayreuth im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic setzte sich in eigener Halle mit 100:86 (51:35) durch und fügte dem Überraschungsteam die erste Niederlage nach zehn Erfolgen in Serie zu. Weiter ungeschlagen sind Meister Brose Bamberg und Vizemeister ratiopharm Ulm.

"Wir waren heute mental und physisch bereit für dieses Spiel", sagte Sasa Djordjevic: "Wir müssen jetzt die nächste Seite aufschlagen und uns darauf konzentrieren, was vor uns liegt." Sein Gegenüber Raoul Korner war enttäuscht, sah aber auch das Positive: "Wir haben heute gegen die bessere Mannschaft verloren. Für uns war dieses Spiel ein 40-minütiger Lernprozess." Die Bayern (18:2) liegen jetzt als Vierter nur noch zwei Punkte hinter den weiter drittplatzierten Bayreuthern (20:4).

Meister Bamberg gewann 79:54 (44:27) gegen Aufsteiger Science City Jena und hat 26:0 Punkte auf dem Konto. Dahinter folgt Vizemeister ratiopharm Ulm (22:0), der bei den Walter Tigers Tübingen beim 89:79 (43:43) deutlich mehr Mühe hatte. Die Bamberger treten am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) zum Topspiel in Ulm an.

Bester Werfer bei Bamberg in einer einseitigen Begegnung war der deutsche Nationalspieler Maodo Lo (14 Punkte). "Heute waren wir sehr aggressiv. Wir haben als Mannschaft einfach gut gespielt", sagte der Point Guard bei telekombasketball.de.

Topscorer bei den ebenfalls in allen Belangen überlegenen Bayern war Anton Gavel mit 20 Punkten. Als Team knackten die Münchner zum zweiten Mal in dieser Spielzeit die 100-Punkte-Marke. Als Topscorer der Ulmer kam Raymar Morgan auf 20 Zähler.

Alba Berlin siegte derweil bei s.Oliver Würzburg mit 86:77 (43:33) und steht nach dem sechsten Sieg im elften Saisonspiel als Sechster auf einem Play-off-Platz. Zudem bezwangen die EWE Baskets Oldenburg (5.) die Telekom Baskets Bonn (7.) mit 91:77 (43:34).