FC Erzgebirge Aue besiegt Würzburger Kickers

erschienen am 30.04.2017



Aue. Jubel im Erzgebirge: Der FCE hat am Sonntag drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Veilchen besiegten die Würzburger Kickers 3:1. Die Auer lagen bereits nach 18 Minuten 3:0 vorn. Nachdem Kalig nach zwei Minuten die Auer Führung besorgte, baute sie Nazarov per Foulelfmeter (10.) aus, bevor Köpke (18.) noch einen Treffer obendrauf setzte.

Den aggressiv auftretenden Gästen (allein vier Gelbe Karten in der ersten Halbzeit) gelang es erst in der zweiten Hälfte, sich durchzusetzen. Weihrauch traf in der 60. Minute zum 1:3 aus Würzburger Sicht. Näher kam der Aufsteiger aber nicht heran. Aue verlässt damit die Abstiegszone. Mehr in Kürze. (fp)