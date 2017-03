FCA-Geschäftsführer Bircks wechselt in den Aufsichtsrat

erschienen am 10.03.2017



Peter Bircks wird sein Amt als Geschäftsführer Marketing bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg zum Saisonende aufgeben und in den Aufsichtsrat der FC Augsburg 1907 GmbH & Co.KG aA wechseln. Das gaben die Schwaben am Freitag bekannt. Neuer Geschäftsführer ab 1. Juli wird Robert Schraml (51), der nach fast 15 Jahren in gleicher Funktion bei einer Brauerei in Salzburg aussteigt.

"Auf Anraten meiner Ärzte und in Anbetracht der Tatsache, dass ich heuer 65 Jahre alt werde, sehe ich es als idealen Zeitpunkt an, die Stabübergabe zu vollziehen", sagte Bircks über seinen Schritt. Dessen Nachfolger Schraml komplettiert ab Sommer die Geschäftsführung um Stefan Reuter und Michael Ströll