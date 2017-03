FCE: Erst Tiefschlaf, dann Kampf

Erzgebirge Aue hat nach einem 0:2-Rückstand noch remis in Bielefeld gespielt. Doch was ist der Punkt beim direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga wert?

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 05.03.2017



Bielefeld. Der Trainer ist weg, aber die Probleme des FC Erzgebirge sind noch da. Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Pavel Dotchev warfen Aue die gleichen Fehler zurück wie schon in den Wochen zuvor. Beim 2:2 (0:2) gegen Arminia Bielefeld fing sich das Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga nach Standardsituationen schon in der zweiten und vierten Minute zwei Gegentore. Ein Eigentor von Bielefelds Michael Görlitz und der eingewechselte Nicky Adler sorgten dafür, dass die Veilchen nach einer Leistungssteigerung nach der Pause einen Punkt holen konnten.

"Wenn du vergangene Woche gegen Dresden auf die Fresse bekommen hast und nach wenigen Minuten 0:2 zurückliegst, bist du eigentlich tot", sagte Aues Interimstrainer Robin Lenk nach der Partie. "Dann hatten wir zwei Möglichkeiten: Entweder du ergibst dich hier oder du holst alles raus, was geht. Wir haben uns für die zweite entschieden. Und das ist belohnt worden."

Wie schon bei der 1:4-Pleite im Derby gegen Dynamo vor einer Woche waren die Veilchen bei Standardsituationen nicht auf der Höhe. Erst erzielte Arminias Christoph Hemlein (2.) im Anschluss an eine Ecke die 1:0-Führung. Aues Verteidiger Fabian Kalig hatte dem Bielefelder die Kugel unglücklich mit der Brust vorgelegt. Kurz darauf durfte Julian Börner (4.) völlig unbedrängt eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld ins Netz köpfen. "Wir haben die ganze Woche Standardsituationen geübt. Es zeigt einfach, dass eine Verunsicherung da ist ", meinte Lenk nach Abpfiff.

Zwar hatte Bielefeld bis zur Pause keine nennenswerte Torchance mehr - das Gleiche galt allerdings auch für die Gäste. Das Bemühen im Spiel nach vorne konnte man den FCE-Profis nicht absprechen, allerdings klappte fast gar nichts. Spielaufbau, letzter Pass in die Spitze und Flanken - alles war ungenügend. "Wir haben die Partie in der ersten Halbzeit unter Kontrolle", analysierte Bielefelds Coach Jürgen Kramny. "Aber im Gefühl des sicheren Sieges lassen wir nach dem Wiederanpfiff die Konsequenz vermissen."

Mehr noch: Arminia half Aue vor dem Tor auf die Sprünge: Linksverteidiger Michael Görlitz (56.) sorgte erst für ein Raunen bei den Heim-Fans, als er einen Klärungsversuch knapp neben das Tor setzte. Eine Minuten später bugsierte er die Kugel nach einem weiten Schlag von Fabio Kaufmann am eigenen Torhüter Wolfgang Hesl vorbei ins Netz. Nun drängte Aue auf den Ausgleich und die Ostwestfalen offenbarten, dass sie als Tabellenvorletzter ebenfalls verunsichert sind. Folge war ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Bielefelds Görlitz hatte in der 64. Minute Glück, dass Schiedsrichter Robert Kempter ein Handspiel im Strafraum übersah. Auf der Gegenseite warf sich Fabian Kalig in höchster Not in einen Schuss von Keanu Staude (70.).

In der 71. Minute waren es wieder die Arminen, die den FC Erzgebirge zum Torerfolg einluden. Eine eher mäßige Flanke legte Sebastian Schuppan per Kopf mustergültig für Nicky Adler quer. Der eingewechselte Routinier ließ sich das im gegnerischen Strafraum nicht entgehen und erzielte den Ausgleich. Trotz einer hektischen Schlussphase blieb es bei der Punkteteilung, die beiden Teams in der Tabelle nicht weiterhilft. Schließlich steht Aue nach dem 23. Spieltag weiter auf dem letzten Rang. Bis zu einem Nichtabstiegsplatz sind es fünf Punkte Rückstand, bis Relegationsplatz 16 zwei Zähler.

Wie ist also das 2:2 angesichts des frühen Rückstandes zu bewerten? Lenk hatte eine klare Antwort: "Natürlich ist ein Unentschieden zu wenig im Kampf gegen den Abstieg. Für den Kopf - und der ist in unserer Situation nicht ganz unwichtig - ist das allerdings ein gefühlter Sieg", meinte der 32 Jahre alte Interimstrainer. "Daraus müssen am Freitag im Heimspiel gegen Karlsruhe dann drei Punkte werden."

Ob Lenk in der Partie gegen den nächsten direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller noch als Verantwortlicher auf der Bank sitzen wird, ist unklar. "Wir können nicht bestätigen, dass wir dann einen neuen Trainer haben", sagte FCE-Präsident Helge Leonhardt zur Suche nach Dotchevs Nachfolger. "Wir werden Anfang der Woche noch Gespräche führen. Mitte oder Ende der Woche soll die Entscheidung fallen. Aber es muss eben passen."

Statistik

Bielefeld: Hesl - Görlitz, Behrendt, Börner, Schuppan - Yabo (57. Prietl), Salger - Hemlein (V/68. Junglas), Staude, Nöthe (84. Hartherz) - Klos. Aue: Männel - Kalig, Susac (V), Breitkreuz, Hertner - Tiffert - Kaufmann (81. Bertram), Fandrich (57. Kvesic), Nazarov, Soukou - Köpke (57. Adler). SR: Kempter (Sauldorf); Zu.: 16.368; Tore: 1:0 Hemlein (2.), 2:0 Börner (4.), 2:1 Görlitz (57./Eigentor), 2:2 Adler (71.).