FCE: Rücktritt durch die Vordertür

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss sich einen neuen Trainer suchen. Pavel Dotchev macht den Weg frei, was ihm alles andere als leicht fällt.

Von Thomas Treptow

erschienen am 28.02.2017



Aue. Als wollten sie demonstrieren, dass sie bis zum Ende zusammenstehen, stiegen Pavel Dotchev, Robin Lenk, Max Urwantschky und Werner Schoupa am Dienstag nach dem Pressebriefing im Auer Stadion gemeinsam in den schwarzen Mercedes und fuhren davon. Das war's - zumindest für den Chef des FCE-Trainerteams, der bei seiner Abschiedsrede den Tränen nahe war. "Weil mir dieser Verein so viel bedeutet, habe ich diese Entscheidung getroffen. Sie war sehr, sehr schwierig für mich und hat viel Kraft gekostet", sagte Pavel Dotchev, der seine Emotionen nur mühsam im Zaum halten konnte.

Nach dem 1:4-Debakel im Sachsenderby gegen Dynamo Dresden am vergangenen Sonntag hatte der 51-Jährige seinen Rücktritt angeboten. "Wie die Mannschaft danach ausgepfiffen wurde, das hat mir sehr weh getan. Dafür bin ich auch verantwortlich und kann nicht so tun, als ob nichts passiert wäre", begründete der Deutsch-Bulgare seinen Schritt. Auch dem Vorstand des Tabellenletzten der 2. Fußball-Bundesliga inklusive Präsident Helge Leonhardt hatte die bittere Pleite arg zugesetzt. Dotchevs Angebot erwischte sie dennoch auf dem falschen Fuß. "Es gab keinen Plan B", sagte der ebenfalls sichtlich bewegte Vereinsboss. Leonhardt bezeichnete den scheidenden Coach als "außergewöhnlichen Trainer und Menschen" und bedankte sich ausdrücklich bei ihm. "Er verlässt den Verein durch die Vordertür."

Zwei Stunden lang hatten sich der FCE-Präsident und der sportliche Chef der abstiegsbedrohten Veilchen am Montagabend in einem "sehr persönlichen Gespräch" ausgetauscht. Danach hatte auch der Vorstand die Lage mit dem Fußballlehrer erörtert. Umstimmen konnten sie ihn offensichtlich nicht mehr. "Es geht nicht um Pavel Dotchev, sondern um das Beste für den Verein. Und ein neues Gesicht kann kurzfristige Impulse geben", meinte der Aufstiegstrainer.

Im Sommer 2015 war Dotchev ins Lößnitztal gekommen. "Als ich die Mannschaft übernommen habe, war es im wahrsten Sinn des Wortes ein zusammengewürfelter Haufen", erinnerte er sich gestern an den Start. Am Ende seiner Auer Premierensaison führte er das Team sensationell in die 2. Bundesliga, wo er den "Aufsteigern" bewusst das Vertrauen schenkte. Doch nach einem passablen Start geriet die Mannschaft in eine Abwärtsspirale. "Wir haben viele Spiele gut gespielt, aber dann sind einige Sachen, wie zum Beispiel die Verletzung von Martin Männel, schief gelaufen. Es hat sich eine negative Dynamik entwickelt", sagte der seit Dienstag ehemalige FCE-Trainer.

Wer in Pavel Dotchevs Fußstapfen treten soll, steht noch nicht fest. Spekuliert wurde zum Beispiel über den ehemaligen Auer Profi Marco Kurth, der momentan aber noch in der Trainerausbildung steckt. Die Mannschaft betreuen vorerst Co-Trainer Robin Lenk, Torwarttrainer Max Urwantschky und Fitnesstrainer Werner Schoupa, der auch im Besitz der nötigen Trainerlizenz ist. Bleibt die Frage, wer das Dreigestirn wann ablöst und den Traditionsverein für den Abstiegskampf fit machen soll? "Wir haben keinen Plan B in der Tasche", wiederholte Helge Leonhardt und fügte im Hinblick auf die Trainersuche an: "Daher muss ich jetzt loslaufen". Zu welcher Adresse ihn die Suche führt, darüber gab er keine Auskunft. Nachfragen der Pressevertreter waren nicht erwünscht.