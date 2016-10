FCI: Morales fällt aus

erschienen am 24.10.2016



Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt muss in den kommenden drei bis vier Wochen auf Alfredo Morales verzichten. Der Mittelfeldspieler, der bisher acht der neun Pflichtspiele der Schanzer in dieser Saison bestritten hat, hat sich nach Angaben von Trainer Markus Kauczinski eine Bänderzerrung im Knie zugezogen. Der Coach gab zudem bekannt, dass Neuzugang Sonny Kittel im DFB-Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt erstmals im Kader stehen werde.