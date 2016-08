FF USVÂ Jena holt Marie-Luise Herrmann aus Leipzig

FF USV Jena holt Marie-Luise Herrmann aus Leipzig

erschienen am 27.08.2016



Jena (dpa/th) - Die Bundesliga-Fußballerinnen des FF USV Jena haben Verstärkung bekommen. Wie der Verein am Samstag mitteilte, wurde Mittelfeldspielerin Marie-Luise Herrmann verpflichtet. Die 24-Jährige hatte als Gastspielerin bereits mehrere Testpartien für die Jenaerinnen in der Saisonvorbereitung bestritten. Nun ist ihr Wechsel vom FFV Leipzig nach Klärung der letzten Details offiziell.

Herrmann spielte bereits mit Lok Leipzig ein Jahr in der Bundesliga, zuletzt lief sie in der 2. Frauen-Bundesliga auf.