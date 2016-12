FIBA veröffentlicht neuen WM-Qualifikationsmodus

erschienen am 09.12.2016



Der Basketball-Weltverband FIBA hat den Qualifikationsmodus für die WM 2019 in China bekannt gegeben. In Europa spielen 32 Teams in zwei Gruppenphasen um zwölf Plätze. Bislang waren die WM-Teilnehmer in erster Linie über Kontinentalturniere wie die EuroBasket ermittelt worden, dies wurde geändert.

Um die Nationalmannschaften mehr in den öffentlichen Fokus rücken zu können, werden ab dem neuen Jahr in neuntägigen Zeitfenstern jeweils zwei Länderspiele ausgetragen. Im November 2017 sowie im Februar und im Juni 2018 wird die erste Gruppenphase ausgespielt.

In acht Vierergruppen tritt jeder gegen jeden an, es gibt Hin- und Rückspiel, drei Teams kommen weiter. Dann werden vier Sechsergruppen gebildet und die Ergebnisse aus der ersten Runde mitgenommen. Im September und November 2018 sowie im Februar 2019 kommt es zu Duellen mit den drei Mannschaften, die in der ersten Phase der Qualifikation keine Gegner waren. Die ersten Drei erhalten ein WM-Ticket.

Bei der Endrunde qualifizieren sich die beiden besten europäischen Teams für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Danach werden bei vier Qualifikationsturnieren vier weitere Plätze vergeben.