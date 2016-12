FIFA-Skandal: Argentinische Marketingfirma zahlt hohe Geldstrafe

erschienen am 14.12.2016



Die argentinische Sportmarketingfirma Torneos y Competencias S.A. hat einer Geldstrafe in Höhe von 112,8 Millionen Dollar im Zuge des Korruptionsskandals im Fußball-Weltverband FIFA zugestimmt. Durch die Einigung mit der US-Staatsanwaltschaft kann das Unternehmen eine Anklage verhindern, sofern es in den nächsten vier Jahren zu keinen weiteren Sanktionen kommt.

Torneos soll über 15 Jahre mehrere Millionen Dollar für die Bestechung eines hochrangigen FIFA-Offiziellen ausgegeben haben, um sich dessen Unterstützung für die TV-Rechte der Weltmeisterschaften 2018, 2022, 2026 und 2030 zu sichern. "Die heutige Ankündigung markiert einen weiteren wichtigen Schritt in unserem anhaltenden Bemühen, Korruption im internationalen Fußball zu entwurzeln", sagte US-Staatsanwalt Robert Capers.