FIFA-Weltrangliste: Brasilien nach sieben Jahren wieder vorn - DFB-Team Dritter

14.07.2016

freiepresse.de

Fußball

pixxmixx (pixathlon/SID-IMAGES)

FIFA-Weltrangliste: Deutschland bleibt Vierter

Weltmeister Deutschland bleibt nach dem Halbfinal-Aus bei der EM in der FIFA-Weltrangliste unverändert Vierter. In der am Donnerstag vom Weltverband veröffentlichten ... weiterlesen